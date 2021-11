Le PDL dénonce la nomination des nouveaux gouverneurs

Le Parti destourien libre (PDL) a rendu public un communiqué, ce dimanche 28 novembre 2021, pour dénoncer "le retour aux nominations obéissant aux principes d'allégeance et de favoritisme", suite aux récentes nominations de gouverneurs dont la liste a été publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) vendredi 26 novembre.



Le parti présidé par Abir Moussi estime que le but étant "de mettre la main sur les rouages de l'Etat", ajoutant que cette manière de gérer l'Etat "consacre la corruption politique et administrative, avec laquelle il serait nécessaire de rompre".

Le PDL considère que la biographie des nouveaux gouverneurs laisse entendre que ces nominations sont basées sur "le favoritisme, la complaisance et la récompense pour services rendus lors des élections ou à titre personnel et ne profite qu'à celui qui détient le pouvoir de décision".

Dans ce contexte, le parti condamne le fait que le président s'est octroyé tous les pouvoirs pour mettre en place un système administratif et politique au service de son propre projet au lieu de trouver des solutions aux problèmes accumulés aux niveaux économique, social et financier.





Le président de la République, Kais Saied, a émis, vendredi dernier, des décrets présidentiels portant nomination de quatre nouveaux gouverneurs à Médenine, Ben Arous, Sfax et Gafsa. En vertu de ces décrets: Said Ben Zaïed est désigné gouverneur de Médenine, Ezzeddine Chelbi gouverneur de Ben Arous, Faouzi M’rad gouverneur de Sfax et Nader Hamdouni gouverneur de Gafsa.





S.H