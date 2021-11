Les vaccins anti-Covid-19 : Est-ce la fin d’un mythe ? Parlons-en franchement





Par Lassaâd M’SAHLI

Lors de la gestion de la syndémie de la Covid-19, la fracture entre les gouvernements et leurs populations n’a jamais été aussi délétère. Elle cache un autre évènement qui risque de changer radicalement, à travers le monde, l’organisation des systèmes de soins et leurs financements tout en changeant le modèle économique actuellement exercé par le complexe politique, économique et scientifique. Les opérateurs économiques et les politiques savent que leur système est brisé.

Je ne suis pas un anti-vax. Je suis un professionnel de la santé sans liens et sans conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Je paie fièrement mes formations, mes repas, mes voyages, mes habits, mon PC, mon smartphone, ma tablette, mon café, ma bouteille d’eau, mes stylos et n’accepte pas leurs cadeaux, leurs échantillons et leurs bon d’achats. Je ne m’attends à rien de leur part. Ma loyauté est uniquement envers mes patients et mon pays. C’est pour cette raison que je ne représente aucun intérêt pour cette industrie et que je peux en parler en totale liberté.

Autant je porte les meilleurs espoirs sur les vaccins muqueux qui sont en cours de développement et qui seraient capables, seuls, de donner une immunité de groupe, autant je reste sceptique à l’égard des vaccins injectables dits « égoïstes ».

Fallait-il une épidémie pour mettre à nu toutes les mauvaises décisions et les politiques erronées en matière de santé publique ? Fallait-il des décès et des faillites pour comprendre que nous avons sacrifié nos hôpitaux pour du cash ?

Nous avons tout fait pour rendre propice l’avènement d’une telle syndémie en négligeant ce risque stratégique. Même les solutions que l’on préconise ne sont pas meilleures.

Il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi faut-il se demander si c’est la fin du mythe du vaccin anti-Covid-19 injectable ? Les éléments de réponse aborderont la question relative aux limites des vaccins anti-Covid injectables, celle du pass sanitaire et celle correspondant aux dérives du complexe économique, politique et scientifique dans la gestion de la syndémie de la Covid-19.

1) Les limites des vaccins anti-Covid injectables :

▪ Est-ce une erreur stratégique ?

Peut-on se borner à croire sur parole aux allégations promues par une vaste campagne de marketing hypermédiatisée et opportuniste vantant une efficacité « supérieure à 90% » des vaccins? Les professionnels de santé peuvent-ils recommander des traitements et des vaccins sans avoir accès aux données cliniques complètes[1] ? Comment peuvent-ils engager la vie de leurs patients et leurs responsabilité professionnelle et civile sur une simple parole extraite d’une stratégie de marketing ?

Une année de surveillance des vaccins anti-Covid injectables a montré qu’ils masquent les symptômes de la maladie, dont le symptôme le plus important est la toux, et qu’ils n’empêchent pas la transmission. Le symptôme de la toux constitue un signal d’alarme obligeant celui qui travaille à rester chez lui, à s’isoler, à se tester, et ceux qui sont des cas contact à se tenir à distance de sécurité, à faire attention, à se tester, à s’isoler. Ils sont vaccinés mais infectés. Ils perdent le signal d’alarme (les symptômes) mais peuvent être contaminants envers les plus vulnérables à la maladie sans pour autant s’isoler, ni se tester. Ils peuvent contaminer des personnes vulnérables qui leur sont chères au travail, en famille et parmi leurs amis qu’ils pensent protéger en étant vaccinés[2]. Une évidence qui nous fait comprendre que ces vaccins s’apparentent plus à une erreur stratégique qu’à une véritable solution.

▪ Une efficacité volatile

On ne comprend toujours pas comment l’efficacité estimée à 90% au lancement du vaccin par un comité d’experts « très » indépendants et annoncée par le PDG de Pfizer (M. Burla) puisse augmenter à 95%[3] dès l’annonce d’une efficacité supérieure par la concurrence. La même efficacité de ces vaccins, « vendue » à plus de 90% a été décriée par plusieurs scientifiques indépendants. Peter Doshi sur la base des données des essais cliniques déposées auprès de la FDA trouvait déjà que la protection vaccinale avait une efficacité comprise entre 19% et 29%[4]. Des travaux récents montrent que la protection baisse considérablement bien avant 9 mois, en particulier chez les hommes et les personnes âgées. Pour le vaccin PfizerBioNetch l’efficacité baisse de 92% (à 15-30 jours) à 47% (à 121-180 jours) pour devenir indétectable à partir de 211 jours[5]. Les personnes vaccinées seraient infectées autant que celles non-vaccinées sinon plus[6],[7].

Face à cette volatilité de l’efficacité vaccinale, faut-il se faire vacciner tous les 6 mois ou tous les 3 mois ou tous les mois ? Est-il possible de le faire sans danger pour les personnes vaccinées ?

▪ Une réponse immunitaire insolite

Les essais cliniques sur les vaccins candidats contre la Dengue, SRAS et MERS qui sont des virus à ARN, ont été marqués par deux types d’anticorps (des anticorps marquants et des anticorps neutralisants) l’interaction entre les deux a donné le phénomène ADE (Antibody-Dependent Enhancement) qui constitue un risque majeur de ce type de vaccins facilitant l’orage cytokinique suite à l’activation des anticorps neutralisants par les anticorps marquants de manière identique aux formes graves de la Covid-19. Des maladies auto-immunes déclenchées par les nouveaux vaccins de la Covid-19 ont été enregistrées. D’où la nécessité d’élaborer de nouveaux vaccins activant les cellules lymphocytaires T sans que ces dernières soient dépendantes des anticorps marquants et neutralisants. Ce risque ADE rend les rappels fréquents de vaccins risqués dans un contexte de maladies auto-immunes[8].

▪ Y-a-t-il une obsolescence programmée pour les vaccins anti-Covid-19 injectables ? Le sait-on déjà ?

Il est malheureux de constater que l’obsolescence programmée touche aussi les médicaments comme les téléphones, les imprimantes et les autres gadgets électroniques. L’arrêt de production de plusieurs médicaments efficaces rentre dans ce cadre de pratiques commerciales pour garantir une meilleure pénétration du marché pharmaceutique par de nouveaux produits. Nous avons vécu cela avec les antihistaminiques anti-ulcéreux (ANTI-H2) qui ont été remplacés par les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ou les inhibiteurs de l’enzyme de conversion remplacés par les inhibiteurs de l’Angiotensine II.

Il est connu que les coronavirus donnent très peu d’immunité croisée. Il est donc probable que l’efficacité de la protection contre le virus s’affaiblisse avec le temps et qu’elle soit connue par les investigateurs et par les promoteurs des essais cliniques des nouveaux vaccins anti-covid.

Avec la syndémie de la Covid-19, il semble que l’on ait innové en matière d’obsolescence programmée en créant le concept de vaccin « terminator » destiné à répondre à un besoin continu chez les gouvernements. Celui d’acheter des vaccins mis à jour dont l’efficacité ne serait que de quelques mois. Les conditions idéales d’un marché urgent continu et protégé sont ainsi créées. Bien entendu, chaque achat prolonge l’immunité judiciaire des firmes pharmaceutiques de 10 ans et prolonge aussi l’obligation des secrets d’affaires couvrant les contrats d’achat de 5 ans.

▪ Les vaccins anti-Covid seraient-ils un énième échec vaccinal ou un faux espoir ?

Les vaccins anti-Covid injectables ont montré une baisse considérable de leur efficacité avant 9 mois en particulier chez les hommes et les personnes âgées (donc retour à la case de départ). Ce danger augmente en présence de facteurs de risques de type Diabète Type 2 et/ou obésité. Ceci nous incite à devoir faire quelque chose pour protéger cette catégorie vulnérable au virus de la Covid-19 non couverte par ces vaccins de manière efficace.

▪ Le manque de transparence :

Il concerne les essais cliniques dont les données sont protégées par les droits de propriété intellectuelle (Data protection). Au même titre, les contrats d’achat auprès des laboratoires pharmaceutiques sont protégés par une nouvelle branche des droits de propriété intellectuelle appelée « secrets d’affaires ».

▪ Un chaos technico-administratif :

En effet, c’est la première fois que l’on voit des vaccins expérimentaux qui sont autorisés pour la commercialisation, tout en n’ayant pas encore obtenu une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) sachant que pour l’avoir, ils doivent démontrer avant l’octroi formel de l’AMM leur bénéfice thérapeutique.

▪ Une sélection virale et émergence de nouveaux variants

Les vaccins pourraient induire une sélection virale et une émergence de nouveaux variants dotés d’une meilleure transmissibilité[9].

2) Les limites du Pass Sanitaire : une décision plutôt arbitraire et illogique

Doit-on remercier McKinsey pour avoir aidé à instaurer l’autoritarisme[10] et l’apartheid sanitaire ? « No jab, No entry ». Avant c’était « interdit aux noirs et aux chiens ». Maintenant, c’est « interdit aux non vaccinés ». Plus de 70 ans n’ont pas suffi à éradiquer cette pensée injuste et inhumaine. La liberté de mouvement et celle de travailler font partie des droits fondamentaux de l’Homme. Droits qui ne sont reconnus que pour les personnes ayant subi le schéma vaccinal complet. Le problème c’est que ce schéma est évolutif parce que l’efficacité des vaccins anti-Covid injectables est volatile et instable. Peut-on se permettre de suspendre les droits fondamentaux de milliards de personnes sur la base de données cliniques inconnues, et d’une efficacité vaccinale éphémère et incertaine?

Doit-on remercier McKinsey pour avoir créé le concept d’Economie pour les vaccinés[11] -comme si c’était un signe de bonne santé- en l’absence de preuves scientifiques concernant la durée de la protection conférée par les vaccins anti-Covid-19 injectables puisque les laboratoires fabricants ne veulent pas (pour des raisons judiciaires et commerciales) et ne peuvent pas (pour des raisons techniques) la déterminer ? Les pays les plus vaccinés (Grande Bretagne, Israël, Singapour) connaissent les taux les plus élevés de nouvelles contaminations dans le monde.

Doit-on remercier McKinsey pour avoir conseillé une mesure aussi défectueuse, infructueuse et insensée ? Se faire payer pour cette idée illogique et arbitraire est à enseigner dans les écoles de commerce et de marketing puisqu’elle permet aux non vaccinés d’aller chez le boucher ou l’épicier du coin, mais les empêche de boire un café ou de manger dans un restaurant. Le rapport de surveillance de la vaccination anti-Covid réalisé en Grande Bretagne sur une période de 42 semaines[12] montre, entre la 38ème et la 41ème semaine, que pour la tranche d’âge allant de 30 à 80 ans les personnes ayant été vaccinées avec au moins 2 doses avaient développé plus de Covid que celles qui n’étaient pas vaccinées.

Un pass sanitaire qui accorde aux vaccinés le droit de se déplacer et de contaminer silencieusement d’autres personnes vulnérables. On parle de « silent spreaders[13] ».

3) Les dérives du complexe économique, politique et scientifique

Le système de gouvernance des médicaments est géré par le complexe économique, politique et scientifique. Ce système reconnaît, à travers la Déclaration de Doha, le droit pour les Etats de protéger la santé publique[14]. Toutefois, en pratique, cette déclaration ne dépasse pas la bonne intention puisque les Etats ont accepté de renoncer à leurs droits de recourir aux flexibilités de l’Accord TRIPs, donnant de la sorte plus de pouvoirs aux laboratoires pharmaceutiques et créant un précédent en la matière. Une sorte d’abdication des Etats en faveur des très grandes entreprises.

Une étude réalisée par Public Citizen[15], montre que les laboratoires ont imposé un droit de silence aux gouvernements sous forme de contrats secrets durant une période 5 ans. Les gouvernements infracteurs sont punis soit par réduction des quantités des contrats, soit en retardant leur calendrier de livraison.

Les gouvernements ont accepté de:

- être contrôlés par les laboratoires pharmaceutiques pour leurs donations émises et reçues,

- ne pas utiliser leur droit de recours aux flexibilités prévues par l’Accord TRIPs et la Déclaration de Doha,

- recourir aux arbitres internationaux privés et non pas aux tribunaux publics (droit de silence et confidentialité pour des vaccins financés et payés avec des deniers publics),

- reconnaître l’immunité souveraine des laboratoires pharmaceutiques. Seuls ces derniers ont le pouvoir d’aménager les livraisons à leur convenance.

Force est de constater la gravité de ce précédent qui ressemble plus à une action de rackett où l’accès aux vaccins anti-Covid passe obligatoirement par une maximisation de l’immunité judiciaire et des profits des très grandes firmes pharmaceutiques.

Peut-on ainsi parler de démocratie, ou de souveraineté des Etats ou encore de droit à la santé ou de droits humains fondamentaux, ou d’utilité des sciences ? Nous voilà bousculés dans la violence de la réalité. Une réalité nouvelle, où l’on apprend qu’en plus de la violence des riches contre les pauvres et celle des pauvres contre les pauvres et contre les riches, il y a désormais une violence des laboratoires pharmaceutiques et des très grandes firmes contre les Etats. Si l’Etat est devenu si vulnérable qui le protègera ?