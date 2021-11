FMI : La Tunisie a fait une demande pour bénéficier d’un nouveau programme de financement

La Tunisie a fait une demande pour bénéficier d’un nouveau programme de financement du Fonds monétaire international (FMI).

« Nous avons reçu, récemment, une demande des autorités tunisiennes pour lancer un nouveau programme soutenu par le FMI », a indiqué jeudi 18 novembre 2021 le porte-parole de l’institution financière internationale, Gerry Rice, selon plusieurs agences de presse.

Et de souligner : « Nous étions et continueront à être un partenaire fort de la Tunisie », en spécifiant que les discussions techniques sont en cours avec le gouvernement Bouden pour « déterminer les priorités économiques du pays ainsi que les réformes à réaliser pour dépasser la crise actuelle », mais sans spécifier un calendrier précis.

Les déclarations de M. Rice confirment celles de Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds qui avait affirmé que des discussions techniques entre les services du FMI et les autorités tunisiennes sont en cours, afin d’examiner la possibilité de lancer un nouveau programme de financement au profit de la Tunisie.

Des propos que confirme l’étendue de la crise économique du pays et les besoins urgents en financement.

On rappelle que le même jour, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a reparlé de l’affaire des milliards spoliés et de leur recouvrement par une réconciliation pénale.

Notons aussi que la BCT avait annoncé, début novembre dans un communiqué, la tenue d’une réunion, via visioconférence, entre les autorités économiques et financières tunisiennes et une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par M. Azour.

L’entretien s’inscrivait dans le cadre de la poursuite des discussions techniques entre les deux parties. Il a aussi porté sur les réformes économiques envisagées par les autorités tunisiennes et pouvant être soutenues par les partenaires internationaux et notamment le Fonds monétaire international suite à une requête officielle formulée cette semaine par la cheffe du Gouvernement tunisien à la directrice générale du Fonds.

I.N