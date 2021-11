Différend entre avocats et magistrats à Mahdia

Dans un communiqué rendu public cet après-midi du jeudi 18 novembre 2021, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a estimé que le mouvement de protestation observé par les avocats de la Section régionale de Mahdia est "un incident majeur portant atteinte à la dignité du magistrat et à toute la profession".

Les avocats de la Section régionale de Mahdia protestaient, devant le siège du Tribunal de première instance de Mahdia, à la suite de l’émission par le juge d’instruction d’un mandat de dépôt à l’encontre de l’avocat Abdelwahab Ben Rejeb. Les avocats considérent que l’état de santé de leur confrère n’a pas été pris en considération puisqu'il souffrait de problèmes de cœur et qu’il était menotté sur un lit d’hôpital, et ce pour un délit « sans la moindre importance, à savoir préjudice à autrui à traves les réseaux sociaux ».

Le Bureau exécutif de l’AMT considère que ce mouvement est une forme grave de pression inacceptable pour le bon déroulement du service judiciaire et un préjudice pour le bon fonctionnement des tribunaux tout en appelant le Procureur général et les structures professionnelles du Barreau à ouvrir les enquêtes nécessaires et à faire assumer les responsabilités à qui de droit.

S.H