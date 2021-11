Bechir Boujdai : Le gouvernement Bouden doit clarifier sa vision économique future

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) réclame au gouvernement Bouden la clarté de la vision, la mise en place d’un climat de confiance et la détermination de ses orientations stratégiques futures, notamment sur le volet économique. C’est ce qu’a affirmé, mercredi 17 novembre 2021, le membre du bureau exécutif national du patronat Bechir Boujdai.

Au micro d'Elyes Gharbi lors de son passage à l'émission Midi Show, M. Boujdai a indiqué que l’organisation a travaillé sur une feuille de route en ce qui concerne la Loi de finances 2022 et qu’elle a soumis son projet au gouvernement Bouden.

Et de spécifier que la centrale patronale propose ainsi 22 axes de travail, qui concernent l’économie, le social mais aussi le soutien des entreprises, la création de richesses et l’encouragement des sociétés à investir.

Le membre du bureau exécutif a rappelé que le patronat a travaillé avec tous les chefs de gouvernement qui se sont succédé, quel que soit leur appartenance.

Bechir Boujdai a, en outre, indiqué que suite à la rencontre Majoul-Bouden, l’organisation est en train de préparer un programme de relance et de soutien. Il a soutenu que ce programme vise à protéger le tissu industriel et économique existant, en comprenant les problèmes et en tenant compte des propositions soumises à la centrale patronale.

Le membre du bureau exécutif a confirmé l’information publiée par Business News le weekend dernier et selon laquelle le ministère du Commerce est en train de discuter la hausse des droits de douane d’une liste de 1.355 produits. Il a profité de l’occasion pour dénoncer cette hausse, en affirmant que toute hausse de taxes et droits encourage le développement du marché parallèle.

I.N