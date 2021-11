Topnet enregistre une hausse de la consommation moyenne par abonnement au 1er trimestre de 2021

Le fournisseur de services internet, Topnet, a enregistré une hausse de la consommation moyenne par abonnement au premier trimestre de 2021 en comparaison avec le dernier trimestre de l’année 2020.

C’est ce qui ressort du tableau de bord trimestriel publié par le régulateur, l’Instance nationale des télécommunications. Au premier trimestre de l’année en cours, la consommation moyenne par abonnement a été de 303,5 Go chez Topnet, soit 40,2 Go de plus que le dernier trimestre de l’année écoulée.

Cette moyenne a, notons-le, presque doublé en comparaison avec la période correspondante de l’année 2020. Topnet affichait une moyenne de consommation par abonnement de 183 Go au premier trimestre de 2020.

Les autres opérateurs ont, relativement, conservés les mêmes moyennes entre le premier trimestre de 2021 et le dernier trimestre de 2020, sauf GlobalNet – deuxième dans le classement. Le FSI est passé d’une consommation moyenne par abonnement de 166,2 Go au dernier trimestre 2020 à 194 Go au premier trimestre 2021.

L’Instance nationale de télécommunication a noté, dans son rapport, ce qui suit : « Les différents confinements appliqués ont induit à augmenter l’utilisation de la data à domicile (pour le télétravail, école en ligne, l’achat en ligne, le paiement en ligne etc …), et donc l’utilisation importante de la data fixe qui devient plus abordable dans ces conditions. Ceci dit, on constate un effet positif du covid-19 sur la consommation journalière moyenne de la data fixe, soit des taux de croissance significatifs respectivement de 44,2%, 75,0% et 40,0% pour l’ADSL, LTE-TDD et Box-Data, par rapport au premier trimestre de 2020. »

Ooredoo Tunisie – troisième dans le classement – a, lui, enregistré une légère baisse, contrairement à ses concurrents : de 161,8 Go, l’opérateur est passé à 157,4 Go entre le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre de 2021. Orange Tunisie a, pour sa part, enregistré une consommation moyenne de 153,6 Go par abonnement, soit une hausse de 2,1 Go à la période correspondante.

En termes de trafic data ADSL, Topnet a enregistré 461.982 To au premier trimestre de 2021, soit le double en comparaison avec la même période l’année écoulée. GlobalNet a, lui, affiché 74.631 To, Orange Tunisie 41.268 To et Oordoo Tunisie 8.524 To, à la période correspondante.

Leader sur le marché de la data fixe, Topnet s’accapare 53,4% des parts de marché. Son chiffre d’affaires est, lui, de 39,7 millions de dinars au premier trimestre de l’année 2021.