Les assassins de Lotfi Nagdh seront-ils arrêtés ?

Les assassins du martyr Lotfi Nagdh seront-ils arrêtés ? Condamnés hier à seize ans de prison, avec exécution immédiate, le fait est qu’ils sont actuellement dans la nature.

La police ne pourrait les arrêter qu’après la publication du jugement et l’émission d’un mandat de dépôt en bonne et due forme. Entre-temps, ils ont tout le loisir de disparaître, voire de fuir le pays vers la Libye voisine. Cette évasion pourrait intervenir dans les heures qui viennent, pendant que les bureaucraties juridique et policière accomplissent leurs longues formalités.

La question mérite d’être posée, car plusieurs islamistes condamnés ou recherchés par la justice sont dans la clandestinité depuis des mois, sans que la police ne puisse les attraper. Parmi les personnes recherchées, Rached Khiari disparu depuis le 26 juillet, Maher Zid et Mohamed Affes.

R.B.H