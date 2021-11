Décès du journaliste Lotfi Ben Salah

Le journaliste Lotfi Ben Salah est décédé ce matin du mercredi 17 novembre 2021 à l’âge de 49 ans. Ancien d’Assabah, spécialisé dans l’investigation, feu Ben Salah était fort apprécié de ses amis et collègues. Hospitalisé la semaine dernière, il a été bien soigné d’après son propre témoignage et a quitté l’hôpital samedi 13 novembre. Hier soir, il a eu une crise de diabète et a dû être emmené aux urgences où il a été mis au coma.

Paix à son âme.