Agression à Ezzahra - Grève présentielle des professeurs du secondaire le 9 novembre

Le syndicat de l’enseignement secondaire, est revenu dans un communiqué rendu public, sur l’agression survenue, lundi 8 novembre 2021, dans un lycée d’Ezzahra où un enseignant a été poignardé par un élève.

Le syndicat a précisé que l’enseignant, Sahbi Ben Slama, a été attaqué au couteau et au couperet, poignardé au visage et à la tête et qu’il est en réanimation « dans un état critique ».

Le syndicat a aussi déploré le laxisme du ministère de tutelle devant les agressions répétées à l’encontre du corps enseignant et lui fait porter la responsabilité du drame survenu aujourd’hui. Il l’a ainsi appelé, ainsi que toutes les parties concernées, à intervenir d'urgence et à prendre les mesures nécessaires et efficaces pour mettre un terme à ce qu’il a qualifié de campagne visant le cadre enseignant, les administratifs et les établissements scolaires.

Le syndicat a enfin appelé les enseignants à observer le 9 novembre une grève présentielle dans tous les établissements « en attendant que d’autres actions suivent ultérieurement ».

M.B.Z