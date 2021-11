Rekik : Il faut régulariser la situation des occupants de biens appartenant à des étrangers

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières Mohamed Rekik, a effectué lundi 8 novembre 2021 une visite de travail à quatre directions générales, accompagné du chef de cabinet, Nabil Abidi, du secrétaire général, Abderrazek Ben Fraj, et de certains cadres du ministère.

Les directions visitées sont la direction générale de la gestion et des ventes, la direction générale des biens des étrangers, la direction générale de l’acquisition et de la délimitation, et l’unité de gestion du budget par objectif (GBO).

Le ministre a souligné, lors de sa visite, la nécessité de sauvegarder les carrières relevant du domaine de l’Etat à travers la finalisation des procédures de leur délimitation dans le but de les exploiter à bon escient et de renforcer leur impact sur le double plan social et économique. Il a appelé, par la même occasion, à accorder l’importance requise aux dossiers se rapportant aux demandes d’affectation des terrains domaniaux sollicitées par les autorités publiques dans la réalisation des projets d’intérêt public.

Par ailleurs, Mohamed Rekik, a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la régularisation de la situation des occupants des biens des étrangers et le suivi nécessaire des dossiers relatifs à l’apurement des situations foncières et la libération des emprises des projets publics, ainsi que le renforcement du processus relatif à la bonne gouvernance dans la gestion du budget par objectif du ministère.

A la fin de la visite, le ministre a souligné l’importance des facteurs humains et logistiques au sein des différentes directions en mettant l’accent surtout sur l’indiscutable numérisation des travaux y afférents et leur répercussion tant au niveau de la qualité qu’à celui des délais.

M.B.Z (d’après communiqué)