La nouvelle Peugeot 308 récompensée au German Car Of The Year 2022

Le jury du German Car of The Year (GCOTY) vient de déclarer la nouvelle Peugeot 308 vainqueur de la catégorie Compact (dont le prix de vente des versions d’entrée de gamme n’excède pas 25.000 € TTC), parmi 11 concurrents issus de 9 constructeurs. Le jury a été sensible à la stratégie du Power of Choice déployée par Peugeot : les clients ont la liberté de choisir entre des motorisations essence, Diesel ainsi que deux hybrides rechargeables. Les autres arguments déclencheurs de l’attribution du prix sont la technologie moderne de la nouvelle 308, dont son i-Cockpit® numérique personnalisable, tout comme son design séduisant mettant en scène le nouveau logo de la Marque. En Allemagne, la nouvelle Peugeot 308 en finition Active Pack débute à 23.200 € TTC avec la motorisation essence PureTech 110 ch. La nouvelle berline compacte du Lion est bien née, tout comme sa devancière qui a reçu de nombreux prix, dont le Car of the Year 2014.

La catégorie Compact, représentant les voitures les plus abordables. Cinq catégories étaient récompensées : Compact (, Premium (> 25 k€), Luxury (> 50 k€), New Energies et Performance. Les critères retenus pour l’élection sont la pertinence des modèles sur le marché ainsi que leur degré d’innovation. L’un des gagnants remportera le prix GCOTY toutes catégories qui sera annoncé le 25 novembre prochain. Ce prix est l’un des plus convoités de l’industrie automobile. Affilié à aucune maison d’édition, constructeur automobile ou salon, le GCOTY est décerné par un jury international de 20 journalistes issus de la presse spécialisée, basés majoritairement en Allemagne ou dans un pays germanophone.

« C’est le premier prix reçu par la nouvelle génération de la Peugeot 308. Nous sommes très fiers que la 308 se soit imposée parmi les Compact Class en Allemagne. Un grand merci au jury du German COTY ainsi qu’à toute l’équipe Peugeot. Ce succès démontre que nous sommes sur la bonne voie avec notre stratégie du Power of Choice et que nous élargissons notre électromobilité. Avec la nouvelle Peugeot 308, nous avons déjà électrifié 80% de notre gamme », a déclaré Haico van der Luyt, Directeur de Peugeot en Allemagne.

La nouvelle Peugeot 308 est la première voiture de série qui affiche le nouveau logo, symbole de la nouvelle identité de la marque au Lion. L’affichage full-LED des feux exprime la signature visuelle de la marque, verticale à l’avant et avec trois griffes à l’arrière.

es aides à la conduite sont au meilleur niveau de technologie, comme la caméra arrière, le système d’alerte de collision, le détecteur d’angles morts d’une portée de 75 mètres, l’assistance au freinage d’urgence et le système actif de maintien dans la voie avec correction au volant de la trajectoire, gage de sécurité supplémentaire en conduite.

Le Peugeot i-Cockpit® (volant compact, combiné placé en hauteur, écran tactile) est encore plus moderne sur la nouvelle 308 qui dispose d’un système d’infotainment intuitif et connecté. Le i-Connect Advanced, facilite la navigation sur l’écran, à la manière d’un smartphone, tandis que les touches numériques i-Toggles, sont personnalisables.

idèle à la stratégie du Power of Choice, la nouvelle Peugeot 308 est proposée dans deux motorisations essence hybrides rechargeables de 180 et 225 ch, ainsi qu’avec des moteurs thermiques essence et Diesel. Une version 100% électrique sera disponible en 2023.

