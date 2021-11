L’initiative démocrate dirigée par Jaouhar Ben M’barek dévoile son programme

L’initiative démocrate « Citoyens contre le coup d’Etat » dirigée par le politicien Jaouhar Ben M’barek a dévoilé, lundi 8 novembre 2021, son programme.

Ce mouvement d’opposition qui vise à contrer l’initiative de sortie de la crise du président de la République Kaïs Saïed, souligne la nécessité d’organiser des élections législatives anticipées, un dialogue national inclusif et des réformes à tous les niveaux.

Pour y arriver, « Citoyens contre le coup d’Etat » souhaite :

- finaliser l’élection des membres de la Cour constitutionnelle

- instaurer l’Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption

- renouveler le 1/3 des membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections

- finaliser le processus juridique pour l’instauration d’autres instances constitutionnels telles que la Haute autorité indépendant de la communication audiovisuelle

- composer un gouvernement de salut national doté d’une légitimité juridique et constitutionnelle

- lancer un dialogue national inclusif qui regroupe partis politiques et organisations nationales, sans exclusion aucune

- élaborer des conventions nationales stratégiques autour des réformes économiques et sociales suivant un modèle de développement juste et équitable qui rompt avec la corruption et lutte contre la pauvreté

- engager des réformes politiques qui garantissent la stabilité démocratique.

Plus tôt dans la journée, les membres de l’initiative démocrate ont été empêchés, par la police, d’accéder à la salle où ils devaient organiser une conférence de presse. Un point de presse a alors été tenu devant le bâtiment en présence de plusieurs citoyens et journalistes.

N.J.