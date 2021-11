Rencontre entre Samir Majoul et Noureddine Taboubi

La situation économique et sociale en Tunisie a été l’objet d’une rencontre qui a réuni, vendredi 5 novembre 2021 le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), Samir Majoul, au siège du patronat et en présence de membres de son bureau exécutif.

A cette occasion, les deux parties ont exposé leurs points de vue sur divers dossiers communs, dont notamment les négociations sociales et leur parachèvement dans les plus brefs délais afin de créer un climat social sain. Elles ont aussi abordé le sujet de l’amélioration du climat des investissements au niveau national et étranger outre la nécessité de préserver la pérennité des entreprises, des emplois et du pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé.

Les deux centrales, patronale et syndicale, ont souligné leur volonté à contribuer à surmonter les difficultés que traverse la Tunisie.

I.N