Pas de hausse des prix du lait

Le vice-président de la Chambre syndicale nationale des industriels du lait (CSNIL) relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Ali Klebi, a démenti les rumeurs sur une éventuelle hausse des prix du lait.

Au micro de Myriam Belkadhi dans l’émission Shems Jedid sur Shems FM, ce vendredi 5 novembre 2021, M. Klebi a affirmé que ce sujet n’a pas été évoqué avec le gouvernement. Il a aussi rassuré les consommateurs sur la disponibilité du lait dans le pays, en affirmant que le pays dispose d’un stock d’ajustement de 40 millions de litres de lait.

Ceci dit, l’industriel a noté qu’il n’y a pas de fumée sans feu et qu'il existe réellement un problème, précisant que depuis six mois, les professionnels ont subi une hausse exorbitante des prix du matériel de production et des fourrages, une inflation mondiale, qui a suivi la pandémie, et qui n’a pas épargné la Tunisie.

« Il y a une problématique è résoudre, les agriculteurs ayant été impactés négativement. Et nous, en tant que structures professionnelles, nous attendons que le gouvernement ait connaissance de ses dossiers, pour discuter des prix, préserver le système laitier et surtout les petits agriculteurs, producteurs de lait », a-t-il précisé.

I.N