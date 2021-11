Le public autorisé dans les stades et les salles de sport à partir du 6 novembre

Le public est à nouveau autorisé dans les stades et les salles de sport à partir du samedi 6 novembre 2021, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports, jeudi 4 novembre 2021, dans un communiqué.

Depuis l'éclatement de la pandémie du Coronavirus, l'accès aux stades et aux salles de sport a été interdit au public.

La capacité d’accueil sera, cependant, limitée à 15% pour les compétitions et matchs nationaux et à 50% pour les manifestations sportives régionales et internationales.

Seules les personnes ayant achevé leur schéma vaccinal et ayant plus de dix-huit ans seront autorisées d’accès aux stades et salles de sport. Présenter un passeport vaccinal est, d’ailleurs, obligatoire à l’entrée.

Le ministère a précisé, dans son communiqué, que des séances de travail seraient consacrées à l’examen des mécanismes de sensibilisation contre les violences dans les stades et salles de sport.

N.J.