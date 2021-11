Kaïs Saïed prépare un dialogue avec le peuple via un référendum électronique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé, mercredi 3 novembre 2021, avoir chargé le ministère des Technologies de la communication de préparer un projet de référendum électronique.

Ce référendum servirait d’outil de dialogue avec le peuple tunisien, selon le chef de l’Etat qui s’exprimait à l’occasion du Conseil des ministres organisé chaque jeudi à Carthage.

Ce dialogue s’inscrirait dans une démarche globale dont l’objectif est de mettre un terme à l’état d’exception, a expliqué Kaïs Saïed, avant d’ajouter, sur un ton rassurant, que les difficultés ne sont qu’un catalyseur salvateur pour consolider la volonté politique.

« La Tunisie est entrée dans une phase nouvelle différente des précédentes. Nous devons tous forger de nouveaux outils de travail. L’esprit humain a évolué et la culture politique aussi, mais certaines notions sont restées les mêmes. Le dialogue national dont on parle, il faut lui trouver de nouveaux mécanismes », a-t-il souligné.

Le président de la République n’a pas hésité à quémander de l’argent au peuple tunisien pour renflouer les caisses vides de l’Etat. « Il y a une crise, cela est certain. Mais nous viendrons à bout de cette crise grâce à une mobilisation collective de la population. J’appelle, d’ailleurs, les Tunisiens à l’intérieur et à l’étranger à contribuer pour trouver les équilibres financiers requis », a-t-il avancé notant que les sommes qui seront collectées seront placées sous le contrôle de la présidence de la République et la présidence du gouvernement.

Menaçant de sanctionner quiconque qui oserait détourner ces éventuels fonds, il a rappelé que le ministère des Finances avait entamé l’audit qu’il avait exigé pour faire l’inventaire de tous les prêts et dons accordés à la Tunisie ces dix dernières années.

