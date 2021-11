Jaouher Ben Mbarek : Nous devons agir prochainement et nous le ferons !

Le politicien et enseignant de droit constitutionnel Jaouher Ben Mbarek a publié un statut, jeudi 4 novembre 2021, sur sa page Facebook, considérant qu’un coup d’Etat non réfléchi détruitp l’Etat et divise la société.





“Nous devons agir prochainement et nous le ferons avec virulence pour lui faire entendre la colère de l’opinion démocratique et son refus de céder le pays à l’anarchie et au populisme. Nous devons lui faire parvenir, ainsi qu’au monde entier, que le peuple tunisien possède une raison et une volonté, qu’il ne cédera pas, qu’il ne baissera pas les bras et qu’il luttera pour son rêve d’Etat de droit et d’une société libre et prospère”, lit-on dans le statut de Jaouher Ben Mbarek.







S.H