Jamel Msallem : Le quartet devrait émettre une initiative pour un dialogue national élargi

Le président de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), Jamel Msallem, a appelé, jeudi 4 novembre 2021, à la mise en place d’une initiative par le quartet du dialogue national, afin de permettre la mise en place d’un dialogue nationale élargi pour une sortie de crise.

https://www.jawharafm.net/ar/content/audios/1636022135.mp3

Dans une déclaration à Jawhara Fm, M. Msallem n’a pas caché les craintes de la LTDH sur les droits et libertés et sur une accaparation des pouvoirs par une seule personne, conduisant vers une dictature, depuis les mesures exceptionnelles du 26 juillet 2021. Ses craintes ont été exacerbées, selon lui, après certains incidents, notamment les interdictions de voyage, les assignations à résidence, la violence contre les journalistes et l’extradition d’un réfugié politique.

Le président de la LTDH a expliqué que ces craintes ont été formulées au chef de l’Etat lors d’un entretien, qui a rassuré l’organisation en affirmant qu’il va respecter les droits et libertés. Au cours de cet entretien, les représentants de l’organisation ont évoqué le fait que les décrets soient émis uniquement selon le bon vouloir du président de la République, sans contrôle a priori et a posteriori. Ils lui ont proposé la constitution d’une commission, dont des experts détermineront la composition, qui examinera les projets de décret, a priori et a posteriori. Une requête qui est restée sans réponse, a spécifié Jamel Msallem.

I.N