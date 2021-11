La Tunisie souhaite augmenter ses imports en gaz naturel algérien

La Tunisie souhaite augmenter son approvisionnement en gaz naturel algérien. C’est ce qui ressort d’un entretien via visioconférence entre la ministre de l'Industrie des Mines et de l'Energie Neila Nouira Ghonji et son homologue algérien Mohamed Arkab, tenu mercredi 3 novembre 2021.

A cet effet, la ministre a aussi émis le souhait de mettre à jour les études afin de continuer à approvisionner les régions de la frontière tunisienne avec ce produit vital, à l’instar du raccordement de la ville de Sakiet Sidi Youssef au réseau algérien national de gaz naturel, qui a représenté une première étape pour la réalisation du projet d'approvisionnement des zones frontalières tunisiennes en gaz naturel.

Les deux ministres ont aussi profité de l’occasion pour discuter de l'avancement et du développement des projets et contrats en cours et des moyens de renforcer les opportunités communes de coopération à l'avenir. Ils ont également abordé la question du développement de l'exploitation de la liaison électrique entre les deux pays ainsi que d'étudier la possibilité d'approvisionner la Tunisie en hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel liquéfié).

Les deux parties ont aussi abordé la possibilité d'augmenter l'approvisionnement de la Tunisie en produits pétroliers, en gaz liquéfié et en gaz butane.

Mohamed Arkab a rappelé les directives du président algérien Abdelmajid Tebboune concernant le développement de la coopération et l'échange d'expériences entre la Tunisie et l'Algérie. Il a aussi souligné la nécessité d’œuvrer conjointement pour le développement de la coopération dans le secteur minier, notamment en matière de transformation du phosphate, de production d'engrais phosphatés, d'échange d'expériences et de formation, ainsi que de la révision de l'aspect législatif dans ce domaine.

Le ministre algérien a profité pour saluer l’expérience tunisienne en matière de production d'électricité à partir des énergies renouvelables via un partenariat public-privé, ce qui a permis l'obtention du meilleur tarif au niveau africain dans ce domaine.

Mme Nouira Ghonji a exprimé, dans ce cadre, la disponibilité des services du ministère à échanger l'expérience acquise dans ce domaine.

I.N