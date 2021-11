Ahmed Néjib Chebbi : La réforme de la justice n’est pas des prérogatives du président de la République

L’homme politique Ahmed Néjib Chebbi a publié un statut ce jeudi 4 novembre 2021, pour revenir sur la réforme du système judiciaire, estimant que la justice avait obtenu son indépendance sans qu’il n’y ait une réforme du secteur.





Ahmed Néjib Chebbi a considéré que le corps judiciaire a été infiltré par les forces politiques et gangréné par la corruption, provoquant ainsi une crise de confiance entre le citoyen et le système judiciaire.





Toutefois, l’homme politique a considéré qu’il était temps de passer à la réforme du secteur, soulignant que cette réforme doit se faire dans le cadre de la légitimité constitutionnelle et conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Dans ce contexte, il a ajouté que la réforme de la justice doit passer par les juges à travers leurs structures élues et sous le regard de la société civile. Et de poursuivre que cette réforme est du ressort du pouvoir législatif à des travers des lois n’enfreignant pas la légitimité constitutionnelle et sous l’égide d’une Cour constitutionnelle qui préserve la suprématie de la loi.

« Ainsi, la réforme de la justice ne fait pas partie des prérogatives du président de la République et le retour vers la légitimité constitutionnelle est une condition requise pour entamer la réforme de la justice », affirme-t-il.









S.H