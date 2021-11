Othman Jerandi reçoit l’ambassadeur de l’Union européenne

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi a reçu, mercredi 3 novembre 2021, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, se félicitant des relations entre la Tunisie et l’Union européenne, considérée comme étant un des principaux partenaires de la Tunisie.





Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a considéré qu’il était important que le partenaire européen adopte une vision globale de l’expérience tunisienne et prenne en considération les différents contextes et facteurs, économiques, sociaux et régionaux de notre pays.





Dans ce contexte, il a assuré que la Tunisie était attachée au choix démocratique, soulignant que notre pays suit un véritable processus démocratique sain qui répond aux aspirations des Tunisiens et garantit leur dignité. M. Jerandi a affirmé qu’il faisant confiance à l’Union européenne pour qu’elle poursuive son soutien à la Tunisie en ces circonstances exceptionnelles.







Pour sa part, le responsable européen a souligné que les visites mutuelles et les contacts qui ont eu lieu au plus haut niveau entre les responsables tunisiens et leurs homologues de l'Union européenne ont une nouvelle fois démontré la confiance mutuelle entre les deux parties et la compréhension de la partie européenne de l'étape que traverse notre pays.





M. Cornaro a réitéré l'engagement de l'Union européenne à œuvrer pour faire avancer le partenariat avec notre pays dans divers domaines.





La réunion a été l'occasion de passer en revue les principaux développements portant sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier l'évolution de la situation en Libye et le rôle que joue notre pays pour contribuer au succès du processus politique dans ce pays frère.





S.H