Une professeure d’anglais traînée en justice pour avoir attribué un zéro à un élève

La professeure d’anglais, Faten Ben Slama, est intervenue ce jeudi 4 novembre 2021, sur les ondes de Shems FM assurant qu’elle est poursuivie en justice par la famille d’un élève qui l’accusait de violence verbale et maltraitance d’un mineur.





Faten Ben Slama a expliqué qu’elle n’avait jamais eu de problème avec aucun de ses élèves durant toute sa carrière, soulignant qu’elle avait été surprise par toute la campagne de dénigrement dont elle avait fait l’objet sur les réseaux sociaux. “La tante de l’élève est avocate. Elle a porté plainte pour maltraitance d’un mineur et violence verbale, faisant un lien entre les résultats scolaires de son neveu et la paralysie faciale qu’il avait eue. Cela dit, je suis enseignante et maman et je ne peux qu’être solidaire avec l’élève suite à ses problèmes de santé, mais je tiens à préciser que je n’ai usé que des moyens pédagogiques d’usage et que l’élève n’a fait l’objet d’aucune maltraitance, au contraire. Je lui ai même attribué des notes bonus auparavant pour le motiver”.





Notons que cette affaire a suscité une vive polémique sur les réseaux entre des messages de soutien et des cris au scandale, notamment, à la suite de la publication des détails de l’affaire par le frère de la professeure, Sami Ben Slama, ancien membre de l’Isie.





S.H