Kaïs Saïed confirme l'existence d'un projet criminel après la découverte d'un tunnel à La Marsa

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a confirmé aujourd’hui, mercredi 3 novembre 2021, lors d’un entretien avec le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine l’existence de « preuves concordantes attestant de l’existence d’un projet criminel », après la découverte d'un tunnel creusé dans une maison voisine à la résidence de l’ambassadeur de France à La Marsa. Il ajoute que les services spécialisés se chargeront de faire toute la lumière sur cette affaire et éclaireront l’opinion publique à ce sujet.

Dans son discours, le président de la République a tenu à remercier les forces sécuritaires pour les efforts fournis et à rassurer les Tunisiens mais aussi tous les pays avec lesquels la Tunisie entretient des relations que « la Tunisie restera sûre et est forte de ses institutions et de la cohésion de son peuple ».

« Toutes les tentatives de toucher aux institutions de l’Etat ou à nos relations avec les pays frères et amis seront vaines et nous ne laisserons pas ceux qui ourdissent des complots et servent les agendas obscurs de ceux qui tirent les ficelles en coulisses, parvenir à leurs fins » ajoute Kaïs Saïed.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré au chef de l’Etat, dans cette vidéo tournée hier soir sur les lieux, qu’un tunnel a été découvert dans une maison située à 50 mètres de la résidence de l’ambassadeur de France. Il s’agit d’un domicile concerné par un avis d’expulsion et habité par des individus suspects, selon le ministre de l’Intérieur.





Comme annoncé hier soir en exclusivité par Business News, en citant une source sécuritaire bien informée, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement Najla Bouden et le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine s'étaient déplacés sur les lieux peu après la découverte du tunnel.

R.B.H