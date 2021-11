Rafik Abdessalem : Kaïs Saïed sert l’axe émirati pour détruire la démocratie

Le gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem a publié un statut, mercredi 3 novembre 2021, affirmant “que “l’axe du mal” (en référence aux Emirats arabes unis) avait utilisé le président de la République, Kaïs Saïed pour détruire la vie démocratique, disloquer les institutions de l’Etat et annuler la Constitution”.





Rafik Abdessalem a indiqué : “Nadia Akacha est en contact permanent avec le ministre d'État émirati pour les Affaires étrangères, Anouar Karkach pour mendier quelques miettes à injecter dans le trésor public, conduit à la faillite par Kaïs Saïed, mais l’homme ne fait que lui vendre du rêve et des promesses en l’air”. Le gendre de Ghannouchi poursuit en disant que Kaïs Saïd promet de la prospérité et la belle vie après son coup d’Etat et les émiratis lui promettent les dons après l'achèvement de sa mission. Résultat: Plus de salaire, pauvreté et une faillite guettant tout le monde.

“En conclusion, “l’axe du mal” a utilisé le président de la République, Kaïs Saïed pour détruire la vie démocratique, disloquer les institutions de l’Etat et annuler la Constitution, maintenant la réponse est que vous êtes remerciés!”, conclut-il.











S.H