Samsung affiche un chiffre d'affaires "record" pour le troisième trimestre de 2021

Samsung a annoncé un chiffre d'affaires et des bénéfices d'exploitation de plusieurs milliers de milliards de wons sud-coréens (KRW, ou milliards de dollars américains) pour le troisième trimestre 2021 (3T2021). L'entreprise attribue ce succès à sa production de silicium, ainsi qu'à la vente des smartphones tels que le Galaxy Z Fold3 et Flip3.

Un chiffre d’affaires record !

Au troisième trimestre, la firme coréenne a engrangé environ 54 milliards d’euros (après conversion KRW-EURO) et 12 milliards de bénéfices.

La firme coréenne n’avait pas atteint un tel niveau depuis 3 ans et c’est le deuxième meilleur résultat de son histoire. Les revenus de la compagnie ont augmenté de 10% par rapport à l’année précédente et ses bénéfices des 26%.

Ces bons résultats sont poussés par les performances de la division semi-conducteurs grâce à la demande de data center et de serveurs cloud. Cette branche pèse 19 milliards d’euros. Les ventes de RAM et d’écrans suivent la même courbe.

Les smartphones pliables : un vrai succès

Le plus intéressant est sans doute le comportement de la division mobile et communication qui inclus les ventes de smartphones. Samsung annonce une hausse de son CA compte tenu de la forte demande pour le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3.

Elle annonce également une progression des appareils milieu de gamme en raison de leur remplacement pour accéder à la 5G, des tablettes Galaxy Tab S7 et des objets connectés.

En 2022, Samsung prévoit de renforcer son leadership sur la catégorie premium. Elle compte sur les smartphones pliables mais aussi sur une offre plus forte sur les appareils 5G.

Samsung mettra également l’accent sur l’optimisation de sa rentabilité.