Décès de deux personnes à Ibn Sina : Les précisions de la Steg

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) a réagi, dans communiqué daté du mercredi 3 novembre 2021, à l’incident survenu le matin même à la Cité Ibn Sina qui a fait deux morts suite à l’exposition causée par une fuite de gaz.

La société précise qu’une unité technique s’est rendue sur place en compagnie des services spécialisés de la protection civile, afin de déterminer les raisons et les circonstances de l’incident.

Selon les données préliminaires, le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages, équipés de deux compteurs d'électricité et de deux compteurs de gaz naturel.

Et de spécifier que selon les premiers contrôles effectués par les services de l'entreprise, accompagnés d'un expert spécialisé dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel, ont prouvé le bon état des compteurs et du réseau extérieur d'électricité et de gaz. Malheureusement, ces mêmes contrôles ont prouvé une non-conformité du réseau intérieur de gaz naturel : le client ayant raccordé le deuxième étage du bâtiment d'une manière non conforme aux spécifications techniques en vigueur.

La Steg a indiqué l’ouverture d’une enquête afin d'approfondir les recherches sur les circonstances de l'accident et de déterminer les responsabilités.

Et de profiter de l’occasion pour assurer que les installations de gaz n’entrent en exploitation qu’après une expertise technique par ses services spécialisés et la validation du réseau intérieur installé par le client.

La société a appelé ses clients à la nécessité de contrôler les réseaux internes de gaz dans leurs domiciles, à la nécessité de les entretenir au besoin et à la nécessité d’informer les services de la société en cas travaux les touchant, afin de s’assurer la conformité aux standards utilisés et éviter toute fuite de gaz.

I.N