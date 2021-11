Aida Borgi : 71 nourrissons hospitalisés pour bronchiolite grave en seulement un mois

Aida Borgi, professeure agrégée au service de Réanimation pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Bab Saâdoun, a indiqué lors de son intervention, ce mercredi 3 novembre 2021 sur les ondes de Shems Fm que 71 nourrissons ont été hospitalisés pour bronchiolite grave au service de Réanimation pédiatrique polyvalente de l'HET du premier au 31 octobre 2021.





Aida Borgi a mis en garde les familles contre la propagation de cette maladie d’origine virale touchant les nourrissons et les enfants âgés de moins de deux ans, en les invitant à prendre les précautions nécessaires et à éviter les accolades et les embrassades. Elle a appelé les parents à la vigilance et à consulter les spécialistes de la santé dès l'apparition des symptômes graves de la maladie, notamment, dès qu’il s’agit d’un problème au niveau de la respiration.





Notons que la bronchiolite est une inflammation aiguë des bronchioles causée par le virus respiratoire syncytial (VRS). Cette pathologie d’origine virale qui touche les nourrissons de moins de deux ans, peut vite évoluer vers une détresse respiratoire. La contamination se fait par l'intermédiaire de l'écoulement nasal ou des mains. L'immunité étant de quelques mois, un nourrisson peut la contracter plusieurs fois en une année.









S.H