Arrestation de l’assassin de Firas Kacem

Le substitut du procureur de la République et porte-parole du Tribunal de Sousse 1, Moez Yousfi a confirmé, ce mercredi 3 novembre 2021, l’arrestation de l’auteur de l’assassinat de Firas Kacem.





Moez Yousfi a assuré que l’auteur du crime avait été appréhendé dans la ville de Sousse, et ce en un temps record, soulignant que les détails de l’affaire étaient entre les mains du juge d’instruction et qu’il ne pouvait donner plus de détails.





Firas Kacem a été assassiné durant la nuit du 1er novembre 2021. A l’origine de ce drame, une simple bagarre.





Firas Kacem et son agresseur avaient été par la suite emmenés vers un poste de police en raison d’une bagarre qui avait éclaté entre le jeune homme et le meurtrier.





Firas Kacem a, par la suite, décidé d’abandonner les poursuites. A sa grande surprise, son agresseur avait décidé de le poignarder après avoir quitté le commissariat.





Le jeune homme a essayé de se rendre à l’hôpital mais il a succombé à ses blessures.





S.H