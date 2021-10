Quand Najla Bouden est plus réactive que la présidence du gouvernement

Tous les observateurs de la scène nationale guettaient les informations relatives à la visite de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden en Arabie Saoudite. Il s’agit de sa première visite à l’étranger pour prendre part aux travaux du Sommet de l’initiative verte du Moyen-Orient.

Toutefois et à la grande déception de la majorité, aucune information n’a été publiée, au moment de la visite, par la présidence du gouvernement et les médias ont dû reprendre les photos et les informations publiées par l’agence de presse saoudite.

Ce n'est que deux heures plus tard que la présidence du gouvernement publie une brève description de l’accueil réservé à Mme Bouden, sans même mentionner la période du somment, inauguré déjà depuis hier et qui prendra fin, demain 25 octobre 2021.

Encore plus surprenant, la page de la cheffe du gouvernement avait déjà publié les informations relatives à cette visite plusieurs heures avant la page officielle de la Kasbah, pourtant organe de communication officiel de la présidence du gouvernement. La page de Najla Bouden se révèle donc mieux gérée que celle de la présidence du gouvernement, encore à la traîne niveau communication...





S.H