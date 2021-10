« France/Afrique francophone : Quel destin ? », le nouveau livre de Slaheddine Karoui

Le docteur es-sciences de spécialité de l’université de Nancy Slaheddine Karoui, vient de sortir son nouveau livre « France/Afrique Francophone : Quel destin ? ».

Cet ouvrage est une reconstitution de l’histoire des pays de l’Afrique Francophone. Il présente les motifs de la colonisation de l’Afrique, sa mise en place, le bilan de celle-ci, l’Afrique postcoloniale, la création de l’Organisation Internationale de la Francophonie et le futur des relations entre la France et les pays de l’Afrique Francophone.

Dans la présentation de l’ouvrage, nous pouvons lire : « Les rapports franco-africains sont à la croisée des chemins. D’une part, la France se dissout de plus en plus dans l’Europe et d’autre part, l’Afrique francophone se cherche un destin africain, qui ne serait allégeant à aucune puissance. Ces deux destins continueront-ils d’avancer ensemble ou sont-ils destinés à se séparer ? C’est à cette question que l’auteur, qui a vécu une partie de l’époque coloniale, tente de répondre ».

Slaheddine Karoui, docteur es-sciences de spécialité de l’université de Nancy et expert dans les entreprises publiques et de l’administration. Il a fondé le Centre National de l’Informatique et l’a dirigé de 1975 à 1980. Il a, également, été président du Conseil d’administration du Bureau Intergouvernemental de l’Informatique basé à Rome. Par la suite, Slaheddine Karoui a entamé sa carrière de formateur-consultant spécialisé dans le management appliqué aux entreprises africaines.

Slaheddine Karoui est l’auteur de nombreux ouvrages tels que « Conversation sur la mondialisation », « 1855-2014 - La Tunisie dans la tourmente », «La crise tunisienne : le dysmanagement au cœur » et « Afrique Francophone. Les obstacles au développement. Quelles solutions ? ».

S.G