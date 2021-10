Monopole, spéculation et contrebande : cinq ministères s’engagent dans la lutte

Les ministres de l’Intérieur, de la Justice, du Commerce et des Finances, le directeur général de la Douane et d’autres cadres supérieurs se sont réunis, vendredi 22 octobre 2021, pour étudier les moyens de lutte contre les phénomènes de monopole et de spéculation et ce conformément aux instructions du président de la République, Kaïs Saïed.

Dans un communiqué publié à l’occasion, le ministère de la Justice a précisé que cette séance de travail avait, notamment, été axée autour des mécanismes de coordination entre les différents ministères et les moyens d’endiguer ces phénomènes.

Les intervenants ont évoqué, dans ce sens, le renforcement du contrôle des chambres froides et des entrepôts de stockage anarchiques ; entre autres. La contrebande et les outils permettant de lutter contre ce phénomène ont, également, été à l’ordre du jour de cette réunion de par ses répercussions sur l’économie nationale.

L’objectif étant d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens tunisiens et d’assurer un approvisionnement régulier en denrées alimentaires et dans de meilleures conditions.

Lors du Conseil des ministres qui s’est tenu à Carthage, jeudi, le chef de l’Etat a souligné l'importance de restaurer le rôle social de l'Etat, de consolider une culture du travail, d'encourager l'austérité, de rationaliser les dépenses publiques et les importations, et d'encourager la consommation des produits tunisiens.

Il a été question, dans ce cadre, du renforcement du contrôle des canaux de distribution, de la lutte contre le monopole et la spéculation, de la pression sur les prix, de l'orientation des subventions vers les classes nécessiteuses, de la lutte contre la contrebande, de la lutte contre la corruption et la lutte contre toutes les formes de criminalité contre l'économie nationale et la communauté nationale.

N.J.