Sihem Nemsia appelle la Direction générale des impôts à renflouer les caisses de l’Etat

La ministre des Finances Sihem Nemsia, a tenu ce matin du mardi 19 octobre 2021, une réunion au siège du ministère avec les services centraux et régionaux de la Direction générale des impôts.

La ministre a écouté les interventions des présents, notamment en ce qui concerne les problèmes techniques en rapport avec le déroulement du travail et le traitement des différents dossiers fiscaux, ainsi que les interventions des services de contrôle et les travaux des commissions de conciliation. Le manque des ressources humaines et logistiques a été, également, abordé en comparaison avec le volume des dossiers à traiter.

Lors de cette réunion, la ministre a mis l’accent sur le rôle central du secteur de la fiscalité dans le renflouement des ressources propres de l’Etat, tout en veillant à consacrer le principe de l’équité et la lutte contre l’évasion fiscale.

Félicitant l’effort des agents de la fiscalité, la ministre les a appelés à redoubler d'efforts durant la période à venir en augmentant le contrôle et en axant sur les interventions sur terrain pour limiter le régime forfaitaire pour ses bénéficiaires. Elle a, également, appelé à multiplier les campagnes de sensibilisation pour régulariser les situations en suspens et accélérer le traitement des dossiers en cours.

S.H