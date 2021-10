Suspension de vols vers la Tunisie : Entre raisons « techniques » et « opérationnelles », Transavia s’emmêle

Des Tunisiens ont été surpris, mercredi 6 octobre 2021, par l’annulation de leurs vols Transavia vers la Tunisie du 1er novembre 2021 jusqu’à mars 2022. Selon le témoignage de certains qui ont contacté la compagnie aérienne, les vols sont annulés pour des raisons « opérationnelles ».

Business News a tenté de joindre la compagnie. En Tunisie, l’agence de l’aéroport ne répond pas au téléphone. Notre journaliste a pu, cependant avoir une réponse par WhatsApp : « Rassurez-vous, suite à un incident technique, il n'est actuellement pas possible de réserver des vols à destination de la Tunisie sur notre site internet. Nos équipes informatiques travaillent à corriger ce problème au plus vite. Ils seront normalement à nouveau disponible dans la journée », lit-on dans ce message.

Transavia botte en touche et tente de rassurer ses clients. Aujourd’hui, jeudi 7 octobre 2021, selon le témoignage d’un client, dans une déclaration à Business News, la compagnie aérienne aurait évoqué un problème technique qui ne concerne que la destination Tunisie et qu’elle est en train de résoudre. Elle aurait affirmé au client que d’ici le soir même sa clientèle concernée recevra un SMS qui spécifiera si oui ou non, le vol a été vraiment annulé. Une version qui va dans le sens que celle reçue par Business News.

En réponse à d'autres questions de Business News, Transavia rétorque dans un second message WhatsApp : « Il s'agit d'une erreur technique, c'était une information erronée (celle qui évoquée des raisons opérationnelles, ndlr). Il s'agira que de changement d'horaires ou de dates, mais pas d'annulation ».

I.N