Inauguration de la 16ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT 2021

La 16ème Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2021» organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) a démarré aujourd’hui mercredi 6 octobre sous de bons auspices malgré les conditions peu favorables liées à la crise sanitaire de la pandémie du « Covid 19 ». Le démarrage de la session a montré une remarquable participation étrangère des exposants, des délégations étrangères, des organisations, des hautes personnalités et donneurs d’ordre et des professionnels du secteur du bâtiment.

Ministres, délégations officielles et VIP au rendez-vous

Présidée par le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire M. Kamel Doukh, la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle édition a été rehaussée, aussi, par la présence du Ministre de l’Urbanisme et des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la population du Mali M. Bréhima KAMENA, du Coordinateur général du Senat Libyen M. Senoussi Rajeb Baraassi, de l’Ambassadrice du Nigéria en Tunisie Mme Asari Edem Allotey, du Premier Délégué du Gouvernorat de Sfax Abdelbacet Mnasseri, du Président de la CCIS M. Ridha Fourati et des membres des délégations étrangères de la Libye, du Mali, du Congo Brazzaville, du Cameroun, du Nigéria et de République Tchèque.

De même, la CCIS a reçu pendant la séance d’après-midi, à la Salle VIP du salon, M. Ildemaro Villarroel, Ministre du Pouvoir Populaire de l’Habitat et du Logement du Venezuela.

150 exposants participent au salon

En plus des ministres, des délégations officielles et des personnalités VIP, la 16ème édition est marquée par la participation de 150 exposants représentant les divers créneaux et secteurs d’activités du domaine du la construction et du BTP. Un nombre traduisant l’engouement renouvelé des professionnels du bâtiment pour le salon et leur attachement à la participation en dépit des conditions peu favorables liées à la conjoncture sanitaire de la pandémie du « Covid 19 ».

Les exposants représentent les pays suivants : la Tunisie, la Libye, le Cameroun, l’Algérie, la République Démocratique du Congo, le Congo Brazzaville, le Mali, le Gabon, le Sénégal, le Nigéria, la côte d’ivoire, la France, l’Allemagne, la République Tchèque, l’Ukraine, l’Indonésie et le Venezuela.

Ont déclaré en marge de l’inauguration :

M. Kamal Doukh, Ministre de l'Equipement, du Logement et de l'Aménagement du Territoire :

"Le Salon MEDIBAT est un événement majeur dans l’économie tunisienne, il connaît des succès d'une session à l'autre : la forte participation des exposants et des pays étrangers, malgré les circonstances, en est la meilleure illustration. Nous apprécions les efforts considérables de la CCIS dans l'organisation de ce Salon et nous lui réitérons notre soutien indéfectible.

Il ne fait aucun doute que le partenariat entre les secteurs public et privé, est d'une grande importance, bien que nous n'y ayons pas fait de grands progrès. Nous sommes déterminés à nous engager pleinement dans ce processus et à y réussir.

Quant à la participation de la Libye qui est « invitée d’honneur », nous considérons que nous sommes un seul peuple et nos relations sont exemplaires. Nous avons planifié des visites mutuelles, tracé une ligne de partenariat croissante et nous pensons que la coopération entre nous 2 pays portera ses fruits et s'étendra sur des marchés mondiaux, particulièrement les marchés porteurs d’Afrique».

• M. Brehima KAMENA, Ministre de l'Urbanisme, du Domaine Public, de l'Aménagement du Territoire et de la Population du Gouvernement du Mali :

« Au nom de mon Gouvernement, de mon Ministère et de la délégation qui m'accompagne, j'exprime ma gratitude de m’avoir attribué cette opportunité pour participer à cet événement international. J’adresse mes remerciements aux autorités tunisiennes et au Président de la Chambre de Commerce et Industrie de Sfax pour l'invitation et l'hospitalité qui nous ont été réservées, ainsi que pour la bonne organisation du salon MEDIBAT.

Ma participation à cette manifestation traduit l'excellente relation entre la Tunisie et le Mali, et j'espère que de telles visites mutuelles se répéteront. J’ai, en effet, invité mon homologue tunisien, ainsi que le Président de la CCI de Sfax à se rendre au Mali... Nous sommes déterminés à poursuivre la coopération fraternelle dans divers domaines.

Concernant ma participation au Forum Economique, elle sera axée sur la présentation d’un grand projet pour le Mali. Un projet de l’aménagement des berges du fleuve Niger sur plusieurs kilomètres de la capitale Bamako, que nous espérons réaliser grâce à un partenariat entre les secteurs public et privé. Nous souhaitons aussi que la Tunisie soit un partenaire privilégié de ce projet ».

M. Al-Senussi Rajab Al-Baraasi, Coordonnateur général du Sénat libyen:

« Nous considérons que ce Salon est une manifestation tuniso-libyenne, car nous sommes un seul peuple, et les relations économiques entre nos deux pays vont au-delà de la situation existante.

Notre partenariat est extrêmement important. En alliant les capacités tunisiennes au potentiel libyen, nous réaliserons de très bons résultats économiques. Nous espérons que la présence des hommes d'affaires Tunisiens en Libye soit vaste et donne la priorité à la reconstruction de la Libye. La Tunisie le mérite amplement, et nous sommes prêts à soutenir l'économie tunisienne. Les communes participant au Salon auront un rôle à jouer à cet égard. Elles disposent des capacités importantes en ayant la priorité dans les relations avec les entreprises tunisiennes.

M. Ridha Fourati, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax :

« On peut dire que cette session de MEDIBAT est la session de challenge en raison de la situation sanitaire et économique que rencontre le pays. Le salon a atteint ses trente ans, l’âge de maturité, de la force et surtout de la confiance manifesté par les exposants venus en grand nombre (150) à la plus grande manifestation biennale de la CCIS.

11 délégations étrangères de 17 pays sont présentes aujourd’hui, non seulement d'Afrique, mais de tous les continents : d'Europe, d'Asie et même d'Amérique latine... Quant à la Libye, sa participation est exceptionnelle et sa présence est imposante. Nous l’avons gratifié par le titre d’invité d’honneur ».





Forum de l’entrepreneuriat

La première des manifestations parallèles inscrites au programme de MEDIBAT, celle du Forum de l’entrepreneuriat s’est tenu le 1er jour du salon (6 octobre). Ayant pour thème central « La Franchise levier du développement du secteur du Bâtiment », ce forum a été marqué par la présence d’une pléiade d’experts, d’universitaires, de chercheurs et de professionnels. Une série d’interventions ont été présentées, à cette occasion autour de thématiques et problématiques se rapportant, entre autres, aux outils et mécanismes de formation et de coaching offerts pour les promoteurs dans le secteur du bâtiment et au contexte tunisien de la franchise dans le secteur du bâtiment.

Une séance de présentation de franchiseurs dans le secteur du bâtiment a eu lieu, lors du Forum qui a, également, connu des ateliers et des rencontres B2B entre franchiseurs et futurs franchisés.

Le bilan de ce forum est édifiant : 357 participants (dont la plupart des jeunes promoteurs, des étudiants, des hommes d’affaires et des détenteurs d’enseignes de franchise) venus des gouvernorats de Tunis, Sfax, Bizerte, Sidi Bouzid, Gafsa, Medenine, Sousse, Mahdia, Kebili, Nabeul et le Kef. De même, 423 contacts de partenariat B2B entre franchiseurs, franchisés, représentants de structures d’appui (dont le Prêt d’honneur, le Fonds Tamwili, la BTS et Baobab) ont eu lieu.

Notons que le forum a été marqué par une participation étrangère de la Chambre de commerce de Tripoli (Libye), du Ministère de l’Equipement du Congo, de l’Ambassade du Venezuela en plus de la GIZ (Allemagne).

Notons, enfin, que des institutions et des réseaux d’affaires prestigieux seront, également, représentés à la 16ème édition de MEDIBAT à travers la présence de premiers responsables ou de délégations. Parmi ces structures, figurent la CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones), la Chambre de Commerce Arabo-asiatique (AACC) et le réseau d’affaires Africalink qui lancera officiellement le Comité Africalink Tunisie, à l’occasion du salon. Cette communauté compte déjà 165 membres et s’emploie à développer les échanges entre les entrepreneurs africains et européens.