Le SNJT condamne les campagnes menées à l’encontre des journalistes et leaders d’opinion

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a exprimé, dans un communiqué publié ce mercredi 6 octobre 2021, son rejet absolu des procès militaires engagés à l’encontre de civils sur fond de leurs opinions, positions et publications, considérant cela comme un coup porté à la liberté d'expression et à la démocratie.

Le SNJT a également condamné la traque des journalistes et des leaders d'opinion sur la base de leurs opinions et de leurs idées. Le Syndicat considère que les erreurs professionnelles et les affaires d'édition sont du ressort des organes de régulation de la profession et du décret 115 relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition.

Le syndicat a également condamné les campagnes de diffamation, de diabolisation et de harcèlement menées à l’encontre des personnes ayant des opinions dissidentes par des parties qui se présentent comme soutenant le président de la République.

M.B.Z