Le comité de défense de Mehdi Ben Gharbia estime que son client sert de bouc émissaire

Le comité de défense de l'homme d'affaires et député, Mehdi Ben Gharbia, a déclaré être en possession de données impliquant la mafia du site web "Al-Thawra News". Le comité de défense a précisé qu’il poursuivra, également, tous les alliés et acteurs influants collaborant avec cette mafia.

Dans un communiqué du 6 octobre 2021, le comité de défense a considéré que Mehdi Ben Gharbia servait de bouc émissaire à la campagne de lutte contre la corruption. Le comité a qualifié la lenteur dans le procès pour extorsion, légalement prouvée avec deux enregistrements, visant ladite mafia, d’incompréhensible.

Le comité a, aussi, dénoncé la publication, sur le site web "Alt-Thawra News", de documents relatifs aux biens de Mehdi Ben Gharbia. « Ces documents ont été illégalement extraits du système informatique du ministère des Finances, et nous nous en sommes plaint auprès du département concerné. Cette mafia bénéficie d’une impunité continue, malgré des centaines de plaintes pénales déposées auprès du tribunal de Sousse, s'étalant sur de nombreuses années », lit-on dans le communiqué.

Le comité de défense a, également, critiqué les événements du 30 septembre 2021, lors de la comparution du député devant la brigade des recherches et investigations de l'Aouina. « Plusieurs équipes ont été déployées…pour prendre d'assaut les locaux du groupement de Mehdi Ben Gharbia et interpeller certains de ses cadres et même le gardien afin de les interroger au sujet d’accusations de fraude à la facturation et de blanchiment d'argent dont il n'avait pas entendu parler avant de le convoquer », précise le communiqué.

Enfin, le comité de défense a souligné la publication par l'un des membres de cette mafia d’éléments extraits de l’audition de Mehdi Ben Gharbia par la brigade des recherches et investigations de l'Aouina. La publication de ces éléments a eu lieu en même temps que cette audition, précise le communiqué.

S.G