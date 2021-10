Yassine Ayari prépare ses mémoires

Le député indépendant Yassine Ayari est revenu à la publication de longs textes sur sa page Facebook, après les deux mois passés en prison. Prolixe comme à son habitude, il a affirmé qu’il est en train de préparer ses mémoires à propos de son séjour en prison, duquel il est sorti très affaibli sur le plan de la santé, d’après ses dires. Il affirme avoir fait face à un comportement correct de la part des agents, mais qu’il a du subir un véritable supplice de la part de la direction de la prison de Mornaguia.

On l’a filmé quasiment nu dans sa cellule, on l’a empêché d’avoir ses médicaments et d’avoir causé des problèmes de santé irréversibles.

Yassine Ayari affirme qu’il prépare un recours devant la justice judiciaire et la justice internationale contre ces dirigeants qui recevaient, d’après eux, des ordres verbaux.

Le député rappelle, dans son post Facebook qu’il a fait de la prison pour un acte qu’il n’a jamais commis. On l’a condamné pour un post Facebook qu’il n’a jamais rédigé et posté depuis 2016.

Outre cette affaire, il doit faire face à deux autres affaires et ce les 27 octobre et le 22 novembre. Cette dernière a été intentée par Kaïs Saïed après sa publication Facebook qualifiant de coup d’Etat les décisions du 25 juillet 2021.

Yassine Ayari craint par ailleurs d’être arrêté, dès ce soir, pour cette nouvelle publication Facebook.

Une très longue publication dans laquelle il a très sévèrement critiqué Kaïs Saïed, Ennahdha, Attayar, Abir Moussi, Samia Abbou, les pare-chocs d’Ennahdha…

D’après son sentiment, Kaïs Saïed ne devrait pas rester au pouvoir au delà du mois de mars et devrait faire face, auparavant, à une grave crise économique et une inflation vertigineuse.

R.B.H.