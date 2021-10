Dialogue National : Maghzaoui exclut la participation d'Ennahdha, mais pas du PDL !

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a considéré que le 25 juillet ne représentait pas la chute du mouvement Ennahdha du pouvoir mais de la conscience des Tunisiens.

Invité le 5 octobre 2021 par la radio Mosaïque FM, Zouhair Maghzaoui a considéré que le 25 juillet a permis d’avancer dans la formation d’un nouveau gouvernement et vers la concrétisation des réformes. « Le 25 juillet n’est pas exclusif à Kaïs Saïed. Il s’agit d’une date historique pour l’ensemble de la Tunisie… L’islam politique essaie de faire croire que le 25 juillet a été élaboré à l’étranger », a-t-il ajouté.

Au sujet du dialogue national, Zouhair Maghzaoui a exclu la participation du mouvement Ennahdha. « Il s’agit d’un parti corrompu ayant participé à la désintégration de l’Etat. De plus, Le président de la République s'adresse, dans ses discours, principalement au mouvement Ennahdha… Ennahdha servait les intérêts des mafias et des lobbys… Le PDL pourrait participer à ce dialogue puisqu’il ne fait pas l’objet d’affaires de corruption », a-t-il expliqué.

Il a, ainsi, estimé que les participants au dialogue national ne seraient que des puissances patriotiques et civiles. « La société civile et les organisations nationales ont leur poids et leur rôle historique… Ce dialogue doit, également, inclure les partis politiques patriotiques », a-t-il expliqué.

Concernant les différences entre les communiqués tunisien et français, Zouhair Maghzaoui a estimé que celles-ci ne devraient pas avoir autant d’échos. Les communiqués, selon lui, reflètent la perception de chaque partie.

« Ce qu’on devrait retenir est l’annonce de la composition du gouvernement dans les prochains jours… Nous sommes sur le point d’entamer un projet patriotique », a-t-il dit.

Le leader du mouvement Echaâb a, aussi, considéré que le décret n°117 du 22 septembre 2021 reflétait les grandes lignes des étapes à venir. Il a appelé à l’annonce d’une limitation dans le temps de son application après la présentation de la commposition du gouvernement. « Nous avons communiqué cette requête à la présidence de la République… Nous appelons le président de la République à présenter une feuille de route au peuple… Nous avons nos canaux de communication avec l’entourage de Kaïs Saïed », a-t-il révélé.

Pour ce qui est des élections anticipées, Maghzaoui a considéré que celles-ci devraient avoir lieu dans un an. « Cette période suffit pour réformer, préparer et passer à cette étape », a-t-il précisé.

« Nous soutenons, également, la volonté du président de la République de purifier la justice tunisienne ! Ceci permettra de résoudre les affaires d’assassinats ! », a-t-il affirmé.

Zouhair Maghzaoui a, par la suite, insisté sur le rôle du président de la République dans la résolution des problèmes socio-économiques auxquels fait face la Tunisie.

Au sujet de la déclaration du président de la République concernant le nombre des manifestants du 3 octobre 2021, Zouhair Maghzaoui a affirmé qu’il n’était pas d’accord avec le chiffre annoncé. « Le président peut se tromper », a-t-il déclaré.

S.G