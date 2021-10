L’inflation se stabilise à 6,2% au mois septembre 2021

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie se stabilise à 6,2% au mois de septembre 2021, après un repli à de 0,2 point le mois dernier.

C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS). Une stabilité expliquée principalement, par l’accélération du rythme d’augmentation des prix de l’enseignement (6,1% contre 5,9%) et les prix des produits et services des loisirs et cultures (5,0% contre 4,1%), d’une part, et par la décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (7,2% contre 7,4%), d’autre part.

Sur un an, les hausses ont aussi touché les prix des boissons alcoolisées et tabac (+19,1%), ceux de l'habillement et chaussures (+7,8%), ceux des produits alimentaires et boissons (+7,2%), des restaurants et hôtels (+6,9%) et ceux de la santé (+6,5%),

On apprend aussi que les prix des produits manufacturés augmentent de 7,2% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 8,6%, des matériaux de construction de 12,6%, des produits d’habillement de 7,8% et des produits d’entretien courant du foyer de 6%. Pour les services, les prix augmentent de 4,2% sur un an en raison de la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 6,9%, des services de santé de 6,0% et des loyers de 4,5%.

Par rapport à un mois auparavant, les prix des produits alimentaires augmentent de 1,3% en raison de la hausse des prix des volailles de 8,1%, des œufs de 5,4%, des huiles d’olives de 2,2%, des fruits frais de 1,7%, des poissons frais de 1,6% et des légumes frais de 1,3%. En revanche, les prix des viandes ovines et des viandes bovines baissent respectivement de 1,6% et 0,7%.

En outre et à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, le groupe « enseignement » a enregistré une augmentation de 4%. Ainsi, les prix des services d’enseignement préélémentaire et primaire privé augmentent de 2,8%, ceux de l’enseignement secondaire privé de 5%, ceux des fournitures scolaires de 3,7%. De même les prix des livres scolaires homologués sont en hausse de 9,9%.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente à 6% après 5,9% le mois précédent. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 6% contre 6,7% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 7,8% contre 4,4% pour les produits administrés.

I.N avec communiqué