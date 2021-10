Sous la dictature, on peut prendre des photos avant d’aller voir le juge

Les tribunaux, lieu de souveraineté par excellence où la droiture et la discipline sont exigées, ne sont plus ce qu’ils étaient. Ainsi, et avant ou après être passés devant le juge d’instruction, on peut diffuser une vidéo ou se prendre en photo, même si l’on est en état de détention.

Si certaines vidéos ou photos sont destinées à faire véhiculer des messages, comme c’était le cas avec Mehdi Zagrouba, d’autres sont destinées à assurer de la publicité pour un ou des avocats qui aiment à se présenter devant le public comme des défenseurs de personnes opprimées ou subissant des injustices.

Plusieurs avocats, dont Samir Ben Amor, Samir Dilou ou Farida Laabidi, se sont précipités pour se prendre une photo, tout sourire, aux côtés de Ameur Ayed et Abdellatif Aloui, tous deux en détention théoriquement. C’était ce matin, mardi 5 octobre 2021, avant leur passage devant le juge d’instruction où ils sont interrogés actuellement pour complot contre l’Etat, suite à une émission télévisée sur la chaîne pirate Zitouna TV.

Et dire qu'ils crient sur tous les toits qu’on vit sous une dictature. Une dictature qui permet aux détenus de prendre des photos et de diffuser des vidéos, ça reste une première dans le monde.

R.B.H.