La risée du jour sur Facebook : les 1,8 million de manifestants pro Kaïs Saïed

A l’occasion de son entretien du 4 octobre 2021 avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé que 1,8 million de Tunisiens ont participé aux manifestations de soutien aux décisions de la présidence à la date du 3 octobre 2021.

Cette déclaration, bien évidemment contraire à la réalité, a été la principale source de risée des internautes sur Facebook ce mardi 5 octobre 2021. Un peu partout, on se moquait du chiffre hallucinant annoncé par le président et, un peu partout, on se moquait des fans de Kaïs Saïed qui l’ont relayé sans sourciller.

Certains, tels que le journaliste Haythem Mekki, ont affirmé que le président puisait ses informations dans des pages Facebook. Mekki a inclus une photo retouchée circulant sur internet supposée être un article publié par TV5 Monde. L’article aurait pour titre « Tunisie : démonstration de force de plus de 1,8 millions partisans du président Kaïs Saïed». A côté de celle-ci, il a publié une photo de l’article original dont le titre est « Tunisie : démonstration de force de plus de 5.000 partisans du président Saïed».

Hichem Ajbouni, député d’Attayar, a, quant à lui, appelé le président de la République à limoger la personne derrière cette gaffe ainsi que l’ensemble de l’équipe de communication. « L’accumulation de ce genre d’erreurs nuit à la crédibilité du président de la République », a-t-il écrit dans une publication Facebook du 5 octobre 2021.

De son côté, Jaouhar Ben Mbarek a subtilement nargué la présidence de la République en écrivant sur son profil Facebook, à la date du 4 octobre 2021 : « Dimanche, nous réglerons la situation sans ajouter de zéros ».

L’ancienne députée Sabrine Ghoubantini a posté deux publications sur le sujet pour s’interroger si la nouvelle cheffe du gouvernement a cru à ce chiffre de 1,8 million et une seconde ironique pour demander s’il y a quelqu’un pour lui prêter 1,8 million jusqu’à la fin du mois.

Même ironie chez le journaliste Elyes Gharbi qui dit : « Il est tard, j’ai encore 1,8 million de choses à faire ! ».

Kaouther Zantour, directrice du journal Acharâa el Magharibi, elle, s’est suffi d’écrire « 1,8 million », un message sec qui dit 1,8 million de choses.

L’avocate Dalila Msaddek a supplié pour sa part qu’on ne fasse plus de Photoshop, parce que le président croit aux bobards et rentre dans un mur ensuite.

Moez Hammami, statisticien et PDG Quantylix, a calculé la superficie nécessaire au rassemblement de 1,8 million de personnes. Celle-ci serait égale à 300.000 m², soit 30 hectares ou 42 terrains de football ou encore 130 piscines olympiques.

L'une des internautes faisait le lien entre la panne de Facebook et le chiffre annoncé par le président.

D'autres ont lié ce chiffre érroné avec la confusion du président de la République entre dinar, millime, euro et dollar.

Des internautes ont, également, critiqué la réaction de la cheffe du gouvernement présente lors de la déclaration du président de la République et qui s'est extasiée à l'annonce de ce chiffre.

A noter que la présidence de la République a effacé la publication contenant la déclaration de Kaïs Saïed de sa page Facebook et de son compte twitter.

S.G