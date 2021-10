La Renault Clio personnalisée désormais disponible chez Artes

Précurseur de la mobilité en Tunisie et leader incontesté avec ses modèles mythiques, le groupe Artes innove et lance, au grand bonheur de sa large clientèle, la Renault Clio personnalisée au goût de chacune et chacun.

C’est une équipe créative qui a mis en place les différentes déclinaisons disponibles pour répondre à tous les goûts et satisfaire toutes les demandes.

Ainsi, à côté de la personnalisation Lady de la Clio déclinée en rose ou jaune, existent la déclinaison sportive pour les Hommes avec du rouge vif ou du damier noir.

L’approche se veut participative et surtout fusionnelle entre Artes et ses clients à travers cette personnalisation qui permet aux clients d’apposer leurs empreintes et d’exprimer leur personnalité en choisissant avec les équipes créatives Artes l’ornement par les stickers et les peintures Biton selon leurs désirs et leurs préférences.

Ce service est disponible dans le showroom d’Artes à Kheireddine Pacha, Tunis. Pour plus d’informations info@renault.com.tn.

D’après communiqué