Qui intoxique le président ?

Une nouvelle fois, le président de la République sort publiquement pour donner des chiffres ahurissants à faire tomber à la renverse.

Après les 13500 milliards dérobés par des hommes d’affaires véreux, Kaïs Saïed a affirmé hier qu’il y a eu 1,8 million de manifestants dans les rues dimanche dernier. Un chiffre bien loin de la réalité et que tout un chacun pourrait démentir, il lui suffit de regarder les photos des manifestations.

Le nombre réel des manifestants, sur l’ensemble du territoire de la République, a été estimé à 20.000 personnes, selon des sources policières qui nous ont affirmé avoir comptabilisé le nombre en utilisant des drones.

Le président n’a-t-il donc pas la faculté de savoir qu’il y a un nombre maximum de personnes pouvant se tenir debout par mètre carré et que le nombre de 1,8 million ne peut en aucun cas être crédible ?

On savait déjà que le président de la République confondait couramment millions et milliards, le voilà maintenant confondant millions et dizaines de milliers.

La question est qui a intoxiqué le président de la République avec ce chiffre hallucinant ?

La réponse vient de Facebook et c’est là où le président source ses infos. A l’origine, un article de TV5 monde détourné par l’un des fans de Kaïs Saïed qui a pris le titre du site de la télé française pour changer le chiffre, comme le montre la capture ci-dessous. Le titre original de l’article parlait de cinq mille manifestants et le titre détourné parle de 1,8 million.

Au-delà de cette histoire, ce n’est pas la première fois que le président puise ses informations auprès de sources non crédibles sur les réseaux sociaux. Pire, il prend même pour de l’argent comptant des données fournies par des personnes connues pour leur racket des hommes d’affaires et spécialisés dans les fake news. Ces personnes lancent des campagnes hostiles contre un homme d’affaires, un homme de médias ou un homme politique puis viennent lui proposer l’arrêt des campagnes hostiles en contrepartie d’une rançon de quelques dizaines de milliers de dinars.

Kaïs Saïed a été, et serait encore, proche de ces personnes et il ne doute pas de leur sincérité, en dépit des avertissements lancés par plusieurs parties et en dépit des mensonges prouvés. Le président de la République continue à les croire et il lui est arrivé de répéter ce qu’ils disent. Pire, d’après les sources de Business News, certaines de ces personnes sont informées quotidiennement de ce qui se passe au palais de Carthage et de l’avancement des enquêtes, en temps réel, lancées contre certains hommes d’affaires/hommes politiques, qui ont refusé de subir le racket.

L’un d’eux nous témoigne qu’il était encore interrogé par une brigade spécialisée, et les informations fuitaient au fur et à mesure de l’interrogatoire sur les pages Facebook de ces personnes.

Ne se doutant pas qu’il est mené en bateau, Kaïs Saïed répète ce que lui disent ces personnes ou ce qu’elles véhiculent sur les réseaux sociaux. L’histoire des 1,8 million de personnes n’est qu’un triste épisode qui vient s’ajouter aux précédents.

R.B.H