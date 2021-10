Rafik Abdessalem : Les mensonges de Kaïs Saïed méritent d’entrer au Guinness Book

Rafik Abdessalem, gendre de Rached Ghannouchi et ancien ministre des Affaires étrangères, a posté ce mardi 5 octobre 2021 une publication Facebook incendiaire contre le président Kaïs Saïed dans laquelle il affirme à plusieurs reprises qu’il est un menteur.

« Que les Tunisiens sachent qu’ils ont un président vivant en dehors de la réalité et mélange entre quelques vérités et beaucoup d’illusions et d’hypocrisie. Ceci fait de lui une machine parlante pour produire des mensonges et ses propos ressemblent à du délire.

Votre interlocuteur de Carthage a déclaré hier que 1,8 million de Tunisiens sont sortis le soutenir par amour pour lui. Ce mensonge mérite d’être enregistré dans le Guinness Book des records.

Et avec tout ça, on lui dit tu as effectué un putsch sur la constitution et les institutions et tu as usé des forces armées pour changer la structure de l’Etat, puis tu as maquillé tout cela avec le mensonge et la désinformation. Le plus important et le plus dangereux, c’est que ton putsch est un échec parce qu’il va détruire la vie des Tunisiens et les appauvrir davantage après leur avoir ôté leur liberté, y compris ceux qui dansent pour lui ! ».

Le nombre de manifestants de dimanche a été entre 10.000 et 12.000 personnes à Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba, et près de 8.000 personnes dans le reste des régions, d'après les estimations policières basées sur des comptages réalisés par des drônes.

