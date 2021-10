Mohamed Abbou : Le populisme est le problème de Saïed

L’ancien secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou, a été présent, ce matin du mardi 5 octobre 2021, au micro de Myriam Belkadhi sur les ondes de Shems FM, pour revenir sur la situation politique actuelle et les derniers développements sur la scène nationale.

Mohamed Abbou a considéré que le président de la République a dévié de son objectif principal annoncé le 25-juillet, à savoir la lutte contre la corruption en se dirigeant vers la suspension de la Constitution. « Le problème ne réside pas dans la Constitution, l’immunité parlementaire non plus. Le problème c’est le jugement des hommes politiques corrompus dont le mouvement Ennahdha et Qalb Tounes, qui ont à leur actif des dossiers de corruption et de financement étranger. Plusieurs députés sont accusés de blanchiment d’argent. Maintenant, c’est au peuple de faire revenir Kaïs Saïed sur la bonne voie ».

Mohamed Abbou a indiqué qu’il est de son devoir de porter conseil au président de la République, estimant qu’accuser les partis politiques d’hypocrisie et de trahison est d’une grande bassesse. « Le problème du président de la République est le populisme. C’est ce qui l’empêche d’être la personne adéquate pour la Tunisie », a-t-il ajouté.

Mohamed Abbou a poursuivi en assurant que Kaïs Saïed doit ouvrir les dossiers de corruption, dissoudre le Parlement et aller vers de nouvelles élections, ajoutant que le nouveau Parlement devra approuver les amendements de Constitution.

S.H