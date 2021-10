Ali Mrabet : Le passe vaccinal bientôt obligatoire dans les espaces publics

Le chargé de la direction du ministère de la Santé, Ali Mrabet a été présent ce lundi 4 octobre 2021, au micro de Myriam Belkadhi sur Shems FM pour revenir sur les derniers développements de la situation épidémique et l’avancement de l’opération de vaccination.

Ali Mrabet a assuré que la situation épidémique liée à la propagation du coronavirus connaît une certaine amélioration, soulignant que la vigilance reste de mise.

Dans un autre contexte, il a indiqué que le vaccin AstraZeneca figure parmi les meilleurs vaccins administrés sauf que plusieurs Tunisiens se montrent réticents et le refusent. « Nous avons décidé de donner le choix aux personnes âgées de plus de 40 ans de choisir leur vaccin. Nous ambitionnons de vacciner 70% des Tunisiens dans les plus brefs délais. L’objectif étant de garantir une immunité collective », affirme M. Mrabet, notant qu’aucun décès n’a été enregistré en Tunisie des suites du vaccin.

Il a, également, affirmé qu'un passe vaccinal serait bientôt obligatoire dans les espaces publics et commerciaux. « L’opération de vaccination doit se poursuivre jusqu’à la reprise d’un rythme de vie ordinaire. Le passe vaccinal obligera les Tunisiens à se faire vacciner. Maintenant, il faut savoir que le passe vaccinal implique que le citoyen ait achevé son schéma vaccinal. Le passe sanitaire est le certificat requis pour voyager ».

D’autre part, il est revenu sur la vaccination contre la grippe saisonnière, indiquant qu’il y aurait une augmentation des prix des vaccins contre la grippe, ajoutant que le vaccin qui serait administré cette année confèrerait une plus grande protection aux Tunisiens.

S.H