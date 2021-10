L'Algérie ferme son espace aérien aux avions militaires français

Un porte-parole de l'état-major français des Armées, a déclaré, ce dimanche 3 octobre 2021, à l’agence Reuters que l'Algérie avait fermé son espace aérien aux avions militaires français.

Dans ce contexte, il a tenu à préciser : « Nous avions deux vols qui étaient initialement prévus et que nous avons dû repousser, mais il n'y aura pas de conséquences majeures concernant nos opérations au Sahel ».

Notons que la présidence algérienne, a annoncé avoir rappelé son ambassadeur en France pour consultations et ce après des propos attribués au président français Emmanuel Macron et qualifiés d'« irresponsables ». Dans un communiqué, les autorités algériennes estiment que « les déclarations de Macron constituent une atteinte inacceptable à la mémoire de 5 millions 630 mille martyrs qui ont consenti le sacrifice suprême, à travers une résistance courageuse contre la colonisation française, entre les années 1830 et 1962 ».

En effet, en milieu de semaine, Emmanuel Macron avait accusé les autorités algériennes d’alimenter une « rancune » contre la France, contestant l’existence d’une Nation algérienne avant l’arrivée de la colonisation française en 1830.

Quelques jours plus tôt, après la décision de Paris de réduire de moitié le nombre de visas octroyés aux ressortissants algériens, l'ambassadeur de France à Alger avait été, déjà, convoqué.

S.H