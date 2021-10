Le cercueil d’Ennahdha jeté à la mer !

Les manifestations de soutien au président de la République ont sillonné toute la Tunisie, ce dimanche 3 octobre 2021, usant de différents gestes symboliques pour exprimer le refus du système en place et plus particulièrement, leur hostilité envers le mouvement Ennahdha et son président Rached Ghannouchi.

Parmi ces manifestations à forte symbolique, on rapporte le mouvement enregistré au gouvernorat de Monastir où les citoyens avaient transporté un cercueil enveloppé du slogan du mouvement Ennahdha et l’avaient jeté à la mer par la suite.

Les citoyens expriment, ainsi, leur rejet absolu du mouvement Ennahdha et, dans un geste délibéré, ils font savoir que ce mouvement est fini et achevé politiquement.

