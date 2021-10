En photos - Manifestations pro-Kaïs Saïed dans plusieurs régions du pays

Plusieurs manifestations de soutien au chef de l’Etat Kaïs Saïed ont été organisées simultanément aujourd’hui, dimanche 3 octobre, dans plusieurs villes tunisiennes dont notamment Sousse, Monastir, Gabès, Kasserine...





Kasserine





Tunis

Sfax





En plus de la marche qui se tient en ce moment-même à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, plusieurs autres villes ont accueilli les manifestants qui ont scandé des slogans soutenant Kaïs Saïed et exprimant leur hostilité aux islamistes et à Rached Ghannouchi en particulier.

Une photo prise à Sousse a particulièrement symbolisé cette manifestation. Un jeune citoyen a décidé d’exprimer, à sa manière, sa désapprobation du pouvoir islamiste – et notamment des dédommagements demandés par les militants d’Ennahdha. Une image grivoise non dénuée d’humour qui fait un pied de nez aux islamistes et à leurs dédommagements. On y retrouve un cageot de concombres (pour la connotation sexuelle) et une pancarte dans laquelle est écrit « ici sont distribués les dédommagements d’Ennahdha ».

Les manifestants ont appelé à la dissolution du Parlement et à ce que ceux qui ont gouverné ces dernières années rendent des comptes.

Chiheb Mekki Lénine, réputé pour être l'un des plus proches conseillers du président de la République, Kaïs Saïed, a été présent à la manifestation de l’avenue Habib Bourguiba. Il a posé devant les caméras aux côtés du frère du martyr Chokri Belaïd.

Le député indépendant Mongi Rahoui, et un des leaders de la Gauche tunisienne a été parmi les manifestants à l’avenue Habib Bourguiba. Contrairement à la majorité des partis centristes et de la gauche, Mongi Rahoui a affiché son soutien au président de la République approuvant les mesures exceptionnelles et les dispositions transitoires qu’il avait décrétées.

R.B.H