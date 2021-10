SFDGUI : La manifestation du syndicat de la sûreté porte atteinte au principe de neutralité

Le Syndicat Général des Fonctionnaires des Unités d’Intervention (SFDGUI) a affirmé qu’il ne participera pas à la manifestation organisée par le Syndicat de la Sûreté Républicaine Tunisienne (SSRT), le 3 octobre 2021.

Dans un communiqué du 1er décembre 2021, le SFDGUI a considéré que l’appel à manifester lancé par le SSRT constitue une déviation du rôle syndical, une atteinte au principe de neutralité et aux principes de la force sécuritaire républicaine.

Le SSRT avait adressé un courrier au chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur, ainsi, que des hauts fonctionnaires de ce département, l’informant de la tenue d’une marche pacifique. Par la suite, le SSRT avait appelé, dans un communiqué du 28 septembre 2021, à organiser cet événement afin d’éviter le retour vers la situation d’avant le 25 juillet 2021, de lutter contre la corruption et de dissoudre le parlement, selon un document circulant sur les réseaux sociaux.

Cet appel, selon la SDGUI, nuit à l’image des structures syndicales des forces de police et entache leurs luttes pour les droits socio-économiques de leurs adhérents.

« De tels appels douteux cherchent à ternir l’image du travail syndical et à l'exploiter au profit de querelles politiques et des conflits ciblant des syndicats de sécurité et fournissant des prétextes à leur dissolution », lit-on dans le même communiqué.

Le syndicat a appelé à se conformer aux règles du professionnalisme durant le travail sur terrain et à respecter la loi afin de se protéger de toutes les répercussions possibles. Le SFGDUI a, également, souligné la prise en considération des leçons et expériences précédentes tout au long des différentes grandes étapes politiques que le pays a traversées.

Enfin, le syndicat a appelé ses membres, ainsi que l’ensemble des forces de sécurité à ne pas se laisser entraîner dans des appels douteux les impliquant dans des querelles politiques et à ne pas se livrer aux pratiques portant atteinte à l'image et à la réputation de leur institution.

